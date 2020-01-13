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Sakatlanan Merih Demiral’dan ilk açıklama: ‘Avrupa Şampiyonası’nda…’
Milli Takımlar

Sakatlanan Merih Demiral’dan ilk açıklama: ‘Avrupa Şampiyonası’nda…’

Juventus'un yıldız futbolcusu Merih Demiral, sakatlığı sonrasında ilk kez sessizliğini bozdu ve Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

13 Ocak 2020 20:16

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un, Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral, yüreklere su serpen bir paylaşım yaptı.

Roma maçının 19. dakikasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan 21 yaşındaki milli savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.

EURO 2020’ye katılıp katılmayacağı belirsiz olan Demiral, sessizliğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

Milli futbolcu, “Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

 

13 Ocak 2020 Merih Demiral`ın sakatlığı hakkında İtalya`da şok iddia: `Serie A`ya yakışmıyor` Roma karşılaşmasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Juventus`lu Merih Demiral sezonu kapatırken EURO 2020`de de forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. 21 yaşındaki milli yıldızın sakatlığı ile ilgili olarak İtalya basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:52 | 13 Ocak 2020
juventus Merih Demiral
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