Sakatlanan Merih Demiral’dan ilk açıklama: ‘Avrupa Şampiyonası’nda…’

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un, Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral, yüreklere su serpen bir paylaşım yaptı.

Roma maçının 19. dakikasında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan 21 yaşındaki milli savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.

EURO 2020’ye katılıp katılmayacağı belirsiz olan Demiral, sessizliğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

Milli futbolcu, “Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere #FinoAllaFine I'd like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX

— Merih Demiral (@Merihdemiral) January 13, 2020