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Sait Hopsait kimdir?
Trabzonspor

Sait Hopsait kimdir?

Trabzonspor, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları üzerine bugün resmi sitesinden sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir.'3 Temmuz Ruhu' başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar oluşturarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir." denildi.

13 Ocak 2020 18:30

Gol Kralı Sait Hopsait, Aziz Nesin’in bir romanıdır. Kitapta, köklü ve varlıklı bir ailenin mensubu olan Sait Sarıoğlu isimli gencin sevdiği kız için futbolcu olma çabalarını anlatıyor. Sait güçsüz ve tam olarak gelişememiştir fakat daha sonra gördüğü tedaviler sonucu futbolcu olma yolunda başarılı olur. Bu zorlu yolda başından geçen komik olaylar örgüsüne sahip olan bu roman, 1980 yılında aynı adla sinemaya da aktarılmıştır. Kartal Tibet’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Sait rolünü Kemal Sunal canlandırmıştır.

Son güncelleme 18:30 | 13 Ocak 2020
sait hopsait trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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