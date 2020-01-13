Sait Hopsait kimdir?

Gol Kralı Sait Hopsait, Aziz Nesin’in bir romanıdır. Kitapta, köklü ve varlıklı bir ailenin mensubu olan Sait Sarıoğlu isimli gencin sevdiği kız için futbolcu olma çabalarını anlatıyor. Sait güçsüz ve tam olarak gelişememiştir fakat daha sonra gördüğü tedaviler sonucu futbolcu olma yolunda başarılı olur. Bu zorlu yolda başından geçen komik olaylar örgüsüne sahip olan bu roman, 1980 yılında aynı adla sinemaya da aktarılmıştır. Kartal Tibet’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Sait rolünü Kemal Sunal canlandırmıştır.