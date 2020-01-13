Real Madrid Başkanı Florentino Perez: ‘Paul Pogba kim?’

İspanya La Liga devi Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez, İspanya Süper Kupa finali sonrasında transfer iddialarına yanıt verdi.

Atletico Madrid’i penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı müzesine götüren Madrid’in, Manchester United’da forma giyen orta saha oyuncusu Paul Pogba’yı kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu.

Konu hakkında Suudi Arabistan televizyon kanalı Riyadiya TV’ye açıklama yapan Perez, muhabirin “Paul Pogba’yı transfer edecek misiniz?” sorusuna gülümseyerek “Pogba’nın kim olduğunu bilmiyorum” yanıtını verdi.

Manchester United’ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba, 2016 yılında 105 milyon Euro’ya Juventus’tan transfer edilmişti.

Fransız futbolcu bir süredir ayrılmak istediği Manchester United’da bu sezon sadece 7 Premier Lig maçına çıktı.