Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a cevap: ‘Yalancısın’ diyecek kadar basit olmam

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç’un sözlerine sert şekilde cevap veren Cengiz, ”Edebimi bilirim, edepsizce davranmam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez” ifadelerini kullandı. İşte Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satır başları…

‘AÇIKLAMALARINA ÇOK ÜZÜLDÜM’

“Ali Koç’un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum. Bakın o sezon Play-off bilgi verilmeden düzenlenmiş ve plana alınmıştır. 5 Mayıs’ta sonraki sezon resmen açıklanmış, 25 Ağustos’ta da play-off kuralı getirilmiştir. Bunlar TFF sitesinde vardır.”

”Ben şunu anlamıyorum. Bu kuralı bana göre değiştiren TFF ve yayıncı kuruluşun talebi. O dönemde, benim yalan söylediğim söyleyen rakip kulüp başkanına şimdi soruyorum, o dönem sizin ne gibi bir dahliniz vardı da sizi bu kadar rahatsız etti bu.”

‘OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞİKLİĞİNİ SİZ NEDEN SAVUNUYORSUNUZ?’

“Benim yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün başkanına soruyorum, sizi neden rahatsız etti bu açıklama? TFF’nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasını neden siz savunuyorsunuz? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz?”

”Siz neden TFF’nin yaptığı bu değişikliği bu kadar neden savunuyorsunuz? Siz bu işe önayak mı oldunuz? Neden bu kadar savunmaya geçiyorsunuz biz bu konuda bir şey söyleyince. Biz kural değişti, boynumuz kıldan ince çıkar oynarız dedik. Çıktık şampiyon da olduk.”

‘ŞEFFAFLIK LAFLA OLMAZ’

”TFF’den bilgiler sızdırılıyor diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. TFF de açıklasın. Her şey şeffaf olarak ortaya konsun biz de görelim menajerlere ne ödendiğini. Şeffaflık lafla olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan, bonservisini de ne aldığını da açıklayacaksın.”

“Ben bir kulüp başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez.”

‘ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK ŞEYLER’

‘TFF’nin açıkladığı rakamlardaki durumu beni ilgilendirmez. Ben size açık açık rakamı söylüyorum. 2 yılda menajerlere ödediğimiz para 100 milyon TL. TRTSpor’daki programda da açıkladım: TFF’den bu giderlerin açıklanmasını isteyen benim zaten.”

”Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklıma gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunlar.Nasıl bunları düşünebiliyor ve dile getirebiliyorsunuz hayret ediyorum.”