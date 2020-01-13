SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti!
Merih Demiral’a büyük moral! Gündem oldu
İtalya Serie A

Merih Demiral’a büyük moral! Gündem oldu

Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan Merih Demiral’a sosyal medyada destek ve moral mesajları yağdı.

13 Ocak 2020 18:26

Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral’ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Demiral'ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra Juventus'ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, “Çabuk iyileş kardeşim” notunu yazdı.

Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, “Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı.

Merih Demiral, Twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Son güncelleme 18:26 | 13 Ocak 2020
juventus Merih Demiral
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR