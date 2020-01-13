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Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında?
Milli Takımlar

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kaç yaşında?

Milli takımdaki performansı ile göz dolduran Merih Demiral artık takımı Juventus'ta da ilk 11'de forma şansı buluyor. 21 yaşındaki Merih Demiral sotoper mevkiinde oynuyor. Peki Merih Demiral kimdir?

13 Ocak 2020 08:34

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gösterdiği performans sonrası İtalya Seria A'nın son şampiyonu Juventus'a transfer oldu. İşte Merih Demiral hakkında merak edilenler…

5 Mart 1998’de Kocaeli’de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe’de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti.

2016’DA YURT DIŞINA TRANSFER OLDU

2016 yazında Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense’ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı.

2016 yılında Alcanenense'ye transfer olmasının ardından Sporting Lizbon'a transfer olan genç futbolcu sezon başında Alanyaspor'a kiralandı. Merih Demiral bu sezon Alanyaspor'da 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Sassuolo'ya gittikten sonra da14 lig maçına çıkan Merih Demiral, A Milli Takım'da da forma giyiyor. Merih Demiral şu an Juventus'ta forma giyiyor.

Son güncelleme 08:34 | 13 Ocak 2020
juventus Merih Demiral milli takım
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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