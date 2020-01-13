Mehmet Demirkol: ‘Bizimle dalga mı geçiyorlar? Ben olsam bir sabah bavulları toplarım…’

Mustafa Cengiz’in, Ali Koç’un ve Ahmet Ağaoğlu’nun peş peşe sert açıklamalarının ardından ve bunlara ek olarak TFF’nin harcama limitleri açıklaması üzerine de bir tartışma yaşanırken Türk futbolunda yeni bir kaos dönemi kapıda beliriyor. Mehmet Demirkol, Bein Sports’taki Bein Manşet programında bu gündem ışığında yaşananları yorumladı.

Demirkol, “Bu yapılandırma doğru yapılmazsa daha büyük bir batık ortaya çıkacak. Slogan üzerinden işi götürdüğünde olmuyor. Fenerbahçe’nin çıkarını korumak için Türk futbolunun çıkarını koruman gerekiyor. Aynısı Beşiktaş ve Galatasaray için de geçerli. Konunun ne olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ali Koç, ‘5 yıl sonra bu iş patlayacak’ diyorsa ben bunu dinlerim. Kimsenin anlamadığı bir konuda herkes mevzilerine çekildi. Bari burada birlik olun” dedi.

Ahmet Ağaoğlu`ndan Ali Koç`a cevap! `Hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri` Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç`un kendilerini hedef alan açıklamalarından sonra bugün saat 14:61`de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayacaklarını açıkladı.Ağaoğlu, `Hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

‘Bizimle dalga mı geçiyorlar?’

Peş peşe yapılan açıklamalar hakkında “Bu açıklamaların ardından nasıl maçlara gidecekler? Bizimle mi dalga geçiyorlar? Bu 10 bin Euro’luk menajer konusunu kendi aralarında konuşup anlaşamazlar mı? Mustafa Cengiz söylediği her şeyde haklı. Ahmet Ağaoğlu da aynı. Ali Koç’u dinlerken de haklı diyorum. Mustafa Cengiz, ‘Maç oynanırken kural değişmez’ diyor. Haklı. Florya’yı geri aldı. Kural değişmiş. Herkes karşısındakini görüyor. Bir araya gelip her şeyi siz yapacaksınız. Federasyonun yerinde olsam aradan çekilirim. Bir sabah bavulları toplar, Kulüpler Birliği’nin kapısına bırakırım” ifadelerini kullanan Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın noktalamak üzere olduğu Guilherme transferini de yorumladı.

Mustafa Cengiz`den Ali Koç`a cevap: `Yalancısın` diyecek kadar basit olmam Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç`un dün basın toplantısında yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündemi değerlendirdi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya`da basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, `TFF bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe`nin rakamları veriliyor, limitin bu kadar üzerinde deniyor` dedi. İlgili Haberi Oku

‘Guilherme’den katkı alınır ama…’

Demirkol, Guilherme hakkında şöyle konuştu: “Guilherme sadece merkez değil, iki kanatta da oynuyor. Anların oyuncusu. Abdullah Avcı’nın çizdiği oyun çerçevesinde işe yarayabilir. Guilherme’den katkı alınır ama beklenti de önemli. Mesela Adem Ljajic’i bu sezon bitiren şey beklenti oldu.”