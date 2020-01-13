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Lens’ten Beşiktaş’a kötü haber! 3 hafta yok
Süper Lig

Lens’ten Beşiktaş’a kötü haber! 3 hafta yok

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi. Yıldız oyuncu sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

13 Ocak 2020 13:39

Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens’in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Son güncelleme 13:39 | 13 Ocak 2020
beşiktaş Lens sakatlık
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