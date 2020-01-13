Kjaer’in yeni takımı belli oldu

Sevilla’nın Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Milan’a transfer oldu. Sezon başında Atalanta’ya kiralanan ancak forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Simon Kjaer’in yeni takımı Milan oldu. Milan, tecrübeli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiraladı.

Fenerbahçe’de 2015-2017 tarihleri arasında forma giymiş olan Simon Kjaer, sergilediği başarılı performans sonrası 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla’ya transfer olmuştu. Sevilla’da toplam 64 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Devre arası transfer döneminde Simon Kjaer’in ismi Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için de yazılmıştı.

Sevilla Kulübü, Kjaer’in Milan’a kiralandığını resmen açıkladı.

Atalanta formasıyla Serie A’da 5, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta forma giyen Simon Kjaer, toplam 381 dakika sahada kalmıştı.