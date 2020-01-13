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Kjaer’in yeni takımı belli oldu
İtalya Serie A

Kjaer’in yeni takımı belli oldu

İsmi Türkiye'deki kulüplerle de anılan Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncularından Simon Kjaer, Serie A'da kaldı.

SKOR DIŞ HABER 13 Ocak 2020 14:11

Sevilla’nın Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Milan’a transfer oldu. Sezon başında Atalanta’ya kiralanan ancak forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Simon Kjaer’in yeni takımı Milan oldu. Milan, tecrübeli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiraladı.

Fenerbahçe’de 2015-2017 tarihleri arasında forma giymiş olan Simon Kjaer, sergilediği başarılı performans sonrası 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla’ya transfer olmuştu. Sevilla’da toplam 64 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Devre arası transfer döneminde Simon Kjaer’in ismi Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için de yazılmıştı.

Sevilla Kulübü, Kjaer’in Milan’a kiralandığını resmen açıkladı.

Atalanta formasıyla Serie A’da 5, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta forma giyen Simon Kjaer, toplam 381 dakika sahada kalmıştı.

Son güncelleme 14:12 | 13 Ocak 2020
Kjaer milan
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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