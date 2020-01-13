Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’a konuk oluyor.Kayserispor’da yeni teknik direktör Robert Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak. Karşılaşmayı hakem Bahaattin Şimşek yönetecek.
KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Hes Kablo Kayserispor Fenerbahçe maçı 14 Ocak Salı günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek.
Kayserispor – Fenerbahçe maçının rövanşı ise 21 Ocak Salı günü saat 20.30’da Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maç kadrosu; Altay, Harun, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç.