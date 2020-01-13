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İlhan Palut’e sert eleştiri: Vadesi gelmeyen alacakları dahil…
TFF 1.Lig

İlhan Palut’e sert eleştiri: Vadesi gelmeyen alacakları dahil…

Hatayspor, İlhan Palut’un kulübü TFF’ye şikayet etmesi üzerine başlatılan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Hatayspor Kulübü, İlhan Palut ve ekibini sert bir dille eleştirdi.

13 Ocak 2020 15:00

Teknik Direktör İlhan Palut'un Hatayspor'dan tüm alacaklarının ödendiğini duyuran Hatayspor, Palut ve ekibine de eleştiride bulundu. Açıklamada, “Eski teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibinin, Türkiye Futbol Federasyonu'na ek dilekçe yazma yoluyla kulübümüze koydurmuş olduğu transfer yasağı; bu sabah itibariyle, talep ettiği vadesi gelmeyen alacakları dahil tamamen ödenerek kaldırılmıştır. Bu ödeme, kendisinin ve ekibinin çalışmadığı 3 aylık dönemi kapsayan hak edeceklerdir. İlhan Palut ve ekibinin çalıştığı dönemden alacakları ve primlerinin tamamı ise ayrıldıkları gün kendilerine ödenmiştir” denildi.

İlhan Palut'un, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra ‘artık profesyonel oldum' açıklamasını eleştiren Hatayspor Yönetim Kurulu, “İlhan Palut, henüz kariyerinin başında, Hatayspor'da Ahmet Taşyürek'in yardımcılığını yaptığı dönemde de kulübümüzü aynı gerekçelerle federasyona şikayet etmiştir. Hatayspor teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra; ‘artık profesyonel oldum’ açıklamasını yapan İlhan Palut'un profesyonelliğinin ne zaman başladığını, saygıyla kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

2017 yılında geçtiği Hatayspor’da 2 yıl görev alan İlhan Palut’un görevine, yönetim tarafından görevine son verilmişti. (İHA)

Son güncelleme 15:19 | 13 Ocak 2020
hatayspor İlhan Palut
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