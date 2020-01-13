Fenerbahçe’nin kupa kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 14 Ocak Salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, maç kadrosunu belirledi. Ersun Yanal tarafından belirlenen 22 kişilik kadroda sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar yer almadı.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Kayserispor maçının kadrosunda yer bulurken, yeni transfer Falette de kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe’nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.”