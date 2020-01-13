SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yavaş'tan Gökçek dönemine suç duyurusu
Fenerbahçe’nin kupa kadrosu açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe’nin kupa kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu. Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici Kayseri kadrosunda yer aldı.

13 Ocak 2020 15:34

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 14 Ocak Salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, maç kadrosunu belirledi. Ersun Yanal tarafından belirlenen 22 kişilik kadroda sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar yer almadı.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Kayserispor maçının kadrosunda yer bulurken, yeni transfer Falette de kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe’nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.”

Son güncelleme 15:34 | 13 Ocak 2020
Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
17/01/2020 - 20:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR