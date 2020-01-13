Dakar Rallisi’nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü

Dakar Rallisi bu sene 42. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik yol kat edeceği Dakar Rallisi’nde 8. gün heyecanı da noktalandı. Wahdi Al Dawasir – Wahdi Al Dawasir arasında koşulan 477 kilometrelik parkur sonrasında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31 saat 56 dakikalık derecesiyle liderliğini sürdürdü.

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Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi’nde zirveyi kimseye kaptırmıyor. En yakın rakibinden 27 dakika 6 saniye daha hızlı olan Kamaz Master pilotu Andrey Karginov, sekiz gün sonunda elde ettiği 34 saat 31 dakika ve 43 saniye ile liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 17 Ocak Cumartesi günü sona erecek Dakar Rallisi’nde 9. gün Wahdi Al Dawasir ile Haradh arasında koşulacak.