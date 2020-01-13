Cenk Tosun, Crystal Palace’ta ilk röportajını verdi

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton’da istediği kadar şans bulamayan ve Crystal Palace’a kiralanan milli golcü Cenk Tosun, yeni takımında ilk röportajını verdi. Hedeflerinden söz eden Cenk Tosun, Türkiye’deki futbol anlayışını da aktardı.

“Şu anda Manchester City’de oynayan İlkay Gündoğan dahil büyük liglerin büyük kulüplerinde forma giyen birçok oyuncuyla geçmişte oynadım. 15 yaş altı takımından 21 yaş altı takımına kadar Almanya Milli Takımı’nda oynadım ama A Milli seviyesinde Türkiye’yi seçtim ve o günden bu yana Türkiye Milli Takımı’nda forma giyiyorum” sözleriyle başlayan Cenk Tosun, Türkiye’deki futbol sevgisini ise “Türkiye’de futbola bayılıyorlar. Futbol Türkiye’de en popüler spor. Tanınmış bir futbolcuysanız dışarıda herkes size kucak açıyor bazen hesap bile ödetmiyorlar çünkü sizi seviyorlar” diye aktardı.

MAÇ SONUCU | Crystal Palalce 1-1 Arsenal | Cenk Tosun ilk maçına çıktı... İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Arsenal`i ağırlayan Crystal Palace, geriye düştüğü maçta sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun yeni takımı Crystal Palace ile ilk maçına çıkarken 68. dakikada oyuna dahil oldu. İlgili Haberi Oku

Bu sevginin bazen olumsuz sonuçları da olduğunu belirten deneyimli golcü, “Buradan biraz farklı ve bazen de buradan daha kötü çünkü futbolun bir spor olduğunu unutabiliyorlar ama Türkiye futbolla yatıp kalkan bir ülke. Orada olmak her zaman çok güzel ve Milli Takım için mücadele etmek çok gurur verici” dedi.

‘Ayrılmak istememin ilk sebebi…’

EURO 2020’ye hazır gitme hedefiyle Everton’dan ayrıldığını dile getiren Cenk, “Tabii ki Everton’dan ayrılmak istememin en büyük sebeplerinden biri buydu, orada çok fazla forma şansı bulamıyordum. Bunun için buraya özgüvenimi tazelemek, gol atmak, takıma yardımcı olmak ve EURO 2020’ye hazır olmak için geldim” diye konuştu.

Cenk, daha çok Türk oyuncunun Premier League’de oynamasını dilerken sözlerini şöyle noktaladı: “Evet, Premier League’de oynamış çok fazla Türk oyuncu yok. Tugay Kerimoğlu, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı’yı hatırlıyorum geçmişte forma giymişlerdi ve şimdi tabii Çağlar da Leicester’da oynuyor. Çok az Türk oyuncunun burada oynadığı bir gerçek ve umarım ki daha fazla Türk oyuncu Crystal Palace’ta forma giyer ve ben de bir ilk olmuş olurum.”