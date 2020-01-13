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Voleybol

CANLI | Tokyo 2020 bileti alan Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı’nda

Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı'na geldi. Coşkulu kalabalık, Sultanları karşılıyor.

13 Ocak 2020 18:02

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde finalde Almanya’yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı’na geldi. Ciddi bir kalabalık, Filenin Sultanları’nı karşılamaya geldi.

Turnuvanın başında grup maçında mağlup olduğu Almanya’yı finalde sahadan silen Milliler, uçaktan indikleri andan itibaren bando ile karşılandı. Havalimanı içinde kullanılan özel araçlarla karşılama töreninin yapılacağı alana giden Sultanlar, çiçeklerle karşılanırken yoğun bir kalabalık tezahüratlarda bulundu.

12 Ocak 2020 MAÇ SONUCU | Türkiye 3-0 Almanya | 2020 Tokyo Olimpiyatları`na gidiyoruz... 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılaşmasında Almanya`yı 25-17, 25-19 ve 25-22`lik setlerin sonucunda 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat vizesi alan ülke oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:06 | 13 Ocak 2020
filenin sultanları
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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