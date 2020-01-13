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Beşiktaş’ta bir ilk! Çift imzalı mal beyanı…
Süper Lig

Beşiktaş’ta bir ilk! Çift imzalı mal beyanı…

Beşiktaş Başkanı, alınan tüm kararlarda kendisinin ve yönetimin onayını alacak. Ayrıca Çebi, yöneticilerle birlikte mal beyanında bulunacak

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 13 Ocak 2020 09:32

20 Ekim’de Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, her yönüyle şeffaf bir dönemi hayata geçirdi. Çebi, başkanlık sürecinde yönetimde bulunan arkadaşlarına ilk icraatlarının alınan kararlarda çift imza olacağını belirtti. “Biz Beşiktaş'ı kurtarmak için geldik. Ben başkanım ama sizlerden de habersiz bir iş yapılmayacak” diyen siyah-beyazlıların patronu, “Sen ben yok, biz varız” mesajını verdi. Yöneticilerde bu konuda desteklerini dile getirdi.

YALAN KONUŞMAYACAĞIZ

Bir diğer husus ise mal beyanı. Çebi, kendisi dahi bütün yönetimin mal beyanında bulunmasını istedi. Fikret Orman döneminde çıkan dedikoduların önüne geçmek isteyen Beşiktaş Başkanı, maddi anlamda yaşanan olası üsulsüzlüklere son vermeyi amaçlıyor. Çebi, yöneticilerine bu durumu şöyle anlattı: “Bizi yıpratmak isteyenler olacak. Yalan konuşmayacağız ve yapamayacağımız vaatler vermeyeceğiz. Temiz ve dürüst bir yol izleyeceğiz. Sizlerin de bana destek vereceğinizden şüphem yok.”

Son güncelleme 09:32 | 13 Ocak 2020
Ahmet Nur Çebi ali aydın beşiktaş
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