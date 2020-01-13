Beşiktaş’ta bir ilk! Çift imzalı mal beyanı…

20 Ekim’de Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, her yönüyle şeffaf bir dönemi hayata geçirdi. Çebi, başkanlık sürecinde yönetimde bulunan arkadaşlarına ilk icraatlarının alınan kararlarda çift imza olacağını belirtti. “Biz Beşiktaş'ı kurtarmak için geldik. Ben başkanım ama sizlerden de habersiz bir iş yapılmayacak” diyen siyah-beyazlıların patronu, “Sen ben yok, biz varız” mesajını verdi. Yöneticilerde bu konuda desteklerini dile getirdi.

YALAN KONUŞMAYACAĞIZ

Bir diğer husus ise mal beyanı. Çebi, kendisi dahi bütün yönetimin mal beyanında bulunmasını istedi. Fikret Orman döneminde çıkan dedikoduların önüne geçmek isteyen Beşiktaş Başkanı, maddi anlamda yaşanan olası üsulsüzlüklere son vermeyi amaçlıyor. Çebi, yöneticilerine bu durumu şöyle anlattı: “Bizi yıpratmak isteyenler olacak. Yalan konuşmayacağız ve yapamayacağımız vaatler vermeyeceğiz. Temiz ve dürüst bir yol izleyeceğiz. Sizlerin de bana destek vereceğinizden şüphem yok.”