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Aytemiz Alanyaspor’dan forvete transfer! Mustafa Pektemek…
Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor’dan forvete transfer! Mustafa Pektemek…

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'da forma giyen forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.

13 Ocak 2020 20:54

Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki forvet Mustafa Pektemek’in yeni durağı Aytemiz Alanyaspor oldu.

beIN Sports’un son dakika haberine göre; sezon başında bedelsiz olarak Kasımpaşa’ya transfer olan tecrübeli golcü, ligin ikinci yarısında Alanyaspor için mücadele edecek.

Bu sezon ligde 16 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Pektemek, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta forma giydik.

Sakaryaspor altyapısında yetişen ve 2008’de Gençlerbirliği’ne transfer olan başarılı futbolcu, 2011’de 4 milyon Euro’ya Beşiktaş’a gitti.

2016’da Başakşehir’de kiralık olarak mücadele eden Pektemek, Beşiktaş’ta aradığı forma şansını bulamayınca Kasımpaşa’ya transfer olmuştu.

Son güncelleme 21:03 | 13 Ocak 2020
Aytemiz Alanyaspor Mustafa Pektemek
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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