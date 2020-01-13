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Altay, sol bek Doğa İşeri’yi kadrosuna kattı
TFF 1.Lig

Altay, sol bek Doğa İşeri’yi kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, 27 yaşındaki sol bek Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Ocak 2020 22:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi ara transfer döneminde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Balıkesirspor’la yollarını ayıran 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğa İşeri, imzanın ardından takımın Antalya kampına katıldı. Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan başarılı sol bek, kariyerinde Kepez Belediye, Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Balıkesirspor forması giydi.

Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asist katkısı verdi. Altay Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından duyuyarak yaptığı açıklamada Doğa İşeri’ye siyah beyazlı forma altında başarıları diledi.

Son güncelleme 22:22 | 13 Ocak 2020
altay Doğa İşeri tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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