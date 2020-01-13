Ahmet Ağaoğlu’ndan Ali Koç’a cevap! ‘Hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un basın toplantısında bordo mavililere yönelik yaptığı açıklamalara cevap verdi. İşte Ahmet Ağaoğlu’nun sözleri;

‘SAAT 14:61’DE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ’

“İnşallah Türk futbolunun geleceğine ışık tutan bir çalıştay olur. Hem mali hem idari disiplini sağlayan, ekonomik anlamda da bütçenin üzerine çıkan harcamalardan kulüp yönetimini sorumlu tutan tüzük değişikliğini hayata geçirdik.”

“Bugün saat 14:61’de kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor’un bütün mali gelirleri kuruşuna kadar açık olarak belirtilmiştir, KAP’a bildirimler yapılmıştır. Biz zaten her şeyi açıklıyoruz ama görüyoruz ki anlaşılmamış, bir kez daha toplu ve yazılı olarak verelim, oradan okusunlar.”

‘BİZ YOKUZ, KENDİLERİ OYNASINLAR’

“Yıllardır hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar. Bunlar belirli amaçlar ile çıkartılan sözler. Bu söylemlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreçte birtakım beyanatlar verildiğinde bu beyanatların kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3-5-7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar.”

‘TRABZONSPOR SIRTINI DEVLETE DAYAMIŞ’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Trabzonspor’a yardımcı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı: ”Trabzonspor sağolsun, Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün aşırı açıklamalar yapıyor. Sırtını devlete dayamış. Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde… Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar. Trabzon Belediye Başkanı, bu paylaşımı yaptı. 5. maddede bir bakandan bahsediyor. Berat Albayrak, Trabzonspor’a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına geldiyse, bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet vs. konuşmasın.”

Mustafa Cengiz`den Ali Koç`a cevap: `Yalancısın` diyecek kadar basit olmam Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç`un dün basın toplantısında yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi. İlgili Haberi Oku