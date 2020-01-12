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Türkiye Almanya Voleybol final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybol

Türkiye Almanya Voleybol final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaşacak. Şimdi taraftarların merak ettiği soru ise, Türkiye - Almanya finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev maç hakkında merak edilenler...

12 Ocak 2020 09:34

Fileninn Sultanları olimpiyat biletini alabilmek için bugün final maçında Almanya ile karşılaşacak. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve finale yükseldi. İşte maçın saati ve kanalı…

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL FİNALİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Almanya maçı saat 19:30’da başlayacak ve Teve2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

Son güncelleme 09:34 | 12 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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