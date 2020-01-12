Türkiye Almanya Voleybol final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fileninn Sultanları olimpiyat biletini alabilmek için bugün final maçında Almanya ile karşılaşacak. Yarı finalde A Grubu birincisi Polonya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanmasını bildi ve finale yükseldi. İşte maçın saati ve kanalı…

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL FİNALİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Almanya maçı saat 19:30’da başlayacak ve Teve2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)