Steven Nzonzi: ‘Muhtemelen bunlar Galatasaray’daki son günlerim’

Galatasaray’da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Telefoot’a açıklamalarda bulundu. “Galatasaray’dan ayrılacak mısın” sorusuna “Muhtemelen bunlar son günlerim” yanıtını veren Nzonzi, iplerin koptuğu süreci şu sözlerle aydınlattı: “İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Galatasaray’da ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Durum tamamen bu. Hatalı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü, gerçekten kötü bir şey olmadı. Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Ancak, artık kiralık sözleşmesini fesh etmek her iki taraf için de en ideal çözüm olacak gibi görünüyor.”

Paris Saint-Germain maçı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanan Nzonzi’nin, Fatih Terim’den özür dileyeceği iddia edilmişti. Terim ise, “Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre ‘özür dileyeceğim’ falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: `Artık deve mi keselim, ne yapalım?` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma teşhisi konulan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun yaklaşık olarak 2-3 hafta sonra sahalarda olacağını açıkladı. Cengiz sakatlıklar hakkında Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde dedi. Başkan aynı zamanda Fatih Terim`le aralarında bir problem olmadığını da aktardı. İlgili Haberi Oku

O sözleri ipleri koparmıştı…

Nzonzi’nin kadro dışı kalmasının sebebi olarak “Kenarda oynayan futbolcu, savunma arkasına koşu yapmak, tempolu oynamak varken topu alıp geri dönüyorsa, nasıl kaleye gideceksiniz? Ben ileri koşacak bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Benim oynadığım pozisyonda bir futbolcu garanti ve doğru pası vermeye çalışır. Ağır olan ben miyim, yoksa bu takımı başkaları mı ağırlaştırıyor?” şeklinde eleştirileri gösterilmişti.

Fransa Ligue 1’de oynamaya ve Olympique Lyon ihtimaline sıcak baktığını dile getiren Nzonzi, Euro 2020’de Fransa Milli Takımı’nda yer almayı hayal ettiğini de ifade etti. Nzonzi, 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fransa kadrosunda yer almaktaydı.