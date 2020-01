SON DAKİKA | Barcelona’da Luis Suarez şoku! 4 ay yok…

İspanya La Liga devi Barcelona’da Luis Suarez şoku yaşanıyor. Sağ diz dış menisküsündeki sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatan 32 yaşındaki Uruguaylı forvetin sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapıldı.

Katalan ekibinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Dr. Ramon Cugat’ın yaptığı ameliyat sonrasında Suarez’in başarılı bir operasyon geçirdiği ve yaklaşık 4 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 23 maça çıkan Suarez 14 gol attı. Bu gollerden 11’ini La Liga’da, 3’ünü Şampiyonlar Ligi’nde kaydeden Suarez, ligde yaptığı 7 asistle de La Liga’da asist krallığının zirvesinde yer alıyor.

Barcelona ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Suarez’in MLS takımları ile irtibatta olduğu biliniyor.

