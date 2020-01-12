Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Büyük final!

Nefesler tutuldu, bu akşam İspanya Süper Kupası Final maçı Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Madrid derbisinde elde edilecek skorun ardından İspanya Süper Kupası'nın sahibi belli olacak. İşte Real Madrid Atletico Madrid maçının saati ve kanalı…

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bu akşam Real Madrid Atletico Madrid maçı Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıdaki link üzerinden maçı saat 21:00’dan itibaren canlı izleyebilirsiniz…

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

MAÇIN MUHTEMEL 11’LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco, Jovic

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Thomas, Saul, Koke, Correa, Joao Felix, Morata