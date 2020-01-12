Meryem Boz kaç yaşında ve nereli? Türkiye’nin merak ettiği isim Meryem Boz…

Meryem Boz Milli takımda ve Galatasaray’da voleybol hayatına devam ediyor. 3 Şubat 1988 doğumlu pasör çaprazı Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

MERYEM BOZ KİMDİR?

Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi’nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti. Meryem Boz ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer almıştı.

Kulüp kariyerinde 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi’nde Atom Trefl Sopot ile ikincilik, Fenerbahçe formasıyla 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncülük ve 2012-2013 CEV Kupası’nda ikincilik başarıları olan Meryem Boz, Bursa Büyükşehir Belediye ile 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Başarılı oyuncu ayrıca 2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası’nın en skoreri ve en değerli oyuncusu seçilmişti.

Meryem Boz, 2017-2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncu olarak tamamlamıştı.