MAÇ SONUCU | Türkiye 3-2 Polonya | Harikasınız Sultanlar! Tokyo’ya bir adım kaldı!

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde yarı final ikinci maçında Türkiye sahaya çıktı. Filenin Sultanları, Polonya ile final yolunda kozlarını paylaştı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve çapraz eşleşme ile Polonya’nın rakibi olan Sultanlar sahadan 19-25, 25-18, 23-25, 33-31 ve 15-11’lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları özellikle dördüncü seti ve altın seti inanılmaz bir heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından adını Tokyo 2020 yolunda finale yazdırdı.

İlk yarı final maçında ise ev sahibi Hollanda ile Almanya karşılaştı. Almanya, 27-25, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazandı ve Filenin Sultanları’nın rakibi oldu. Dev final 19.30’da!