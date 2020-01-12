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Son Dakika: Harikasınız Sultanlar! Tokyo'ya bir adım kaldı!
MAÇ SONUCU | Türkiye 3-2 Polonya | Harikasınız Sultanlar! Tokyo’ya bir adım kaldı!
Voleybol

MAÇ SONUCU | Türkiye 3-2 Polonya | Harikasınız Sultanlar! Tokyo’ya bir adım kaldı!

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde inanılmaz bir heyecana sahne olan maçta Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırmayı başardı. Filenin Sultanları, finalde Almanya'yı yenerse Tokyo 2020'de yarışma hakkı kazanacak.

12 Ocak 2020 01:24

Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri’nde yarı final ikinci maçında Türkiye sahaya çıktı. Filenin Sultanları, Polonya ile final yolunda kozlarını paylaştı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve çapraz eşleşme ile Polonya’nın rakibi olan Sultanlar sahadan 19-25, 25-18, 23-25, 33-31 ve 15-11’lik setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları özellikle dördüncü seti ve altın seti inanılmaz bir heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından adını Tokyo 2020 yolunda finale yazdırdı.

İlk yarı final maçında ise ev sahibi Hollanda ile Almanya karşılaştı. Almanya, 27-25, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazandı ve Filenin Sultanları’nın rakibi oldu. Dev final 19.30’da!

Son güncelleme 01:26 | 12 Ocak 2020
filenin sultanları Polonya Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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