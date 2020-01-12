MAÇ SONUCU | Tottenham Hotspur 0-1 Liverpool | Liverpool tarih yazıyor!

İngiltere Premier League’in 22. haftasında bir maç eksiğiyle 21. maçına çıkan Liverpool, deplasmanda Tottenham Hotspur’la karşılaştı. Jürgen Klopp ve Jose Mourinho’yu bir araya getiren nefes kesen müsabakada gülen taraf 1-0’lık skorla Klopp’un öğrecileri oldu.
37’de Roberto Firmino’nun golüyle üç puana uzanan Liverpool, 21. maçında 20. galibiyetini elde etti ve 61 puanla Avrupa’nın 5 büyük liginde ilk 21 maçta toplanan en yüksek puana imza attı.
Karşılaşmanın son bölümündeki baskı dakikaları haricinde tümüyle sahasına çekilen ve Dele Alli, Heung Min Son ve Lucas Moura ortaklığıyla hızlı hücum arayan Tottenham, Liverpool’u durdurmayı başaramadığı gibi son bölüme kadar etkili de olamadı.
Liverpool domine etti!
777 isabetli pas, yüzde 87 pas isabet oranı ve yüzde topla oynama oranının yanı sıra 13 şutta 7 isabet bulan Liverpool ise zorlu deplasmandan zaferle ayrılmayı bildi.
Tottenham bu sonuçla 22 hafta sonunda 30 puanla 8. sırada kaldı. Mourinho’nun öğrencileri, 18 Ocak’ta Watford’a konuk olacak. Liverpool ise 19 Ocak’ta dev maçta Manchester United’ı ağırlayacak.
Toplu sonuçlar:
Crystal Palace 1-1 Arsenal
Chelsea 3-0 Burnley
Everton 1-0 Brighton
Leicester City 1-2 Southampton
Manchester United 4-0 Norwich City
Wolverhampton 1-1 Newcastle United
Tottenham Hotspur 0-1 Liverpool