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MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Watford
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Watford

İngiltere Premier Lig 22. haftasında, alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Watford deplasmanda Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

SKOR DIŞ HABER 12 Ocak 2020 19:15

İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Bournemouth’a konuk olan Watford, zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi 3-0’lık rahat bir skorla galibiyetle tamamladı ve nefes aldı.

Alt sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında konuk ekip Watford 42. dakikada Abdoulaye Doucoure’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da golle başlayan Watford, 65. dakikada Troy Deeney ile skoru 2-0’a getirirken maçtaki gol perdesini 90+2’de Roberto Maximiliano Pereyra kapattı ve Watford sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Watford bu sonuçla puanını 22 yaparken, 19. sıradaki Bournemouth 20 puanda kaldı.

Son güncelleme 19:15 | 12 Ocak 2020
Bournemouth ingiltere premier lig Watford
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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