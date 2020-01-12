Kural tavizsiz uygulanmalı

SÖZCÜ yazarı ve ekonomist Dr. Nedim Türkmen, Tahkim Ku­rulu'nun Beşiktaş ve Fenerbah­çe'nin başvurularını reddetmesini değerlendirdi. Türkmen, “UEFA'nın son yıllarda getirdiği Finansal Fair Play kuralları gayet net. Zaten harcama li­mitinin yüzde 30'dan 40'a yükseltilme­si yanlıştı. Bu Anadolu kulüplerine de haksızlık. Onlar 100 harcarken büyük­ler 400 harcıyor. O zaman Anadolu takımlarının günahı ne” dedi.

PETROL KUYUSU BULMALARI GEREK

Dr.Nedim Türkmen, kulüplerin mali durumunu, “Federasyon şu an­daki tutumunu 8-10 yıl önce sergile­seydi bu duruma gelmezdi. Oyuncu­ların vergilerinin artması da ek yük olacak. 4 büyüklerin 12 milyarlık borcu yeniden yapılandırmayla iki katına çıkacak. Kurtulmaları için artık petrol kuyusu bulmaları gere­kiyor. Transferden vazgeçmeleri ve ‘Satarsan alırsın' kuralının tavizsiz uygulanması gerekir” diye konuştu.

İNGILTERE'DEKİ ÖRNEKLER ORTADA

İngiltere’de Finansal Fair Play'in ciddi şekilde uygulandığına dikkat çeken Türkmen, “Orada ceza kesin. Bir kulüp de çıkıp itiraz edemiyor. Dola­yısıyla bizim federasyonun da mali disiplin yönünden kırmızı çizgisini net çizmesi lazım. Yoksa 30'dan 40'a çıkartmakla kulüpler düzelmez, daha da çıkmaz bir yola girer. Kulüp lisansı verilirken de mali disiplinin iyi ince­lenmesi de şart” ifadelerini kullandı.