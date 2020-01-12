SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzon ve Rize'nin deprem tehlikesi üç kat arttı
Japon futbolcu Kazuyoshi Miura 52 yaşında yeni sözleşme imzaladı
Diğer Ligler

Japon futbolcu Kazuyoshi Miura 52 yaşında yeni sözleşme imzaladı

52 yaşındaki Japon forvet Kazuyoshi Miura kulübü Yokohama FC ile yeni sözleşme imzaladı.

12 Ocak 2020 09:47

Yıllara meydan okuyan Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 52 yaşında kulübü ile yeni sözleşme imzaladı.

Yokohama FC kulübünden yapılan açıklamada Miura ile yeni sözleşme imzaladığı duyurulurken 2020 yılında da emektar oyuncunun kulüpte kalacağı ifade edildi.

Miura, resmi açıklamadan sonra verdiği demeçte: “Yeni sözleşmem için çok gururluyum. Futboldan zevk almaya devam etmek istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” sözlerini kullandı.

52 yaşındaki Miura, kariyerinin 35. yılını yaşıyor. 1986 yılında profesyonel kariyerine başlayan Miura, Palmeiras, Coritiba, Dinamo Zagreb, Santos, Tokyo Verdy gibi takımlarda forma giydi.

Japonya 2. Ligi’nde yer alan Yokohama FC’de 41 yaşındaki Shunsuke Nakamura, 40 yaşındaki kaleci Yuta Minami, 38 yaşındaki Daisuke Matsui gibi tanıdık isimler de forma giyiyor.

Son güncelleme 09:52 | 12 Ocak 2020
Japonya Kazuyoshi Miura Yokohama FC
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR