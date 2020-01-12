Japon futbolcu Kazuyoshi Miura 52 yaşında yeni sözleşme imzaladı

Yıllara meydan okuyan Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, 52 yaşında kulübü ile yeni sözleşme imzaladı.

Yokohama FC kulübünden yapılan açıklamada Miura ile yeni sözleşme imzaladığı duyurulurken 2020 yılında da emektar oyuncunun kulüpte kalacağı ifade edildi.

Miura, resmi açıklamadan sonra verdiği demeçte: “Yeni sözleşmem için çok gururluyum. Futboldan zevk almaya devam etmek istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” sözlerini kullandı.

52 yaşındaki Miura, kariyerinin 35. yılını yaşıyor. 1986 yılında profesyonel kariyerine başlayan Miura, Palmeiras, Coritiba, Dinamo Zagreb, Santos, Tokyo Verdy gibi takımlarda forma giydi.

Japonya 2. Ligi’nde yer alan Yokohama FC’de 41 yaşındaki Shunsuke Nakamura, 40 yaşındaki kaleci Yuta Minami, 38 yaşındaki Daisuke Matsui gibi tanıdık isimler de forma giyiyor.