Juventus’ta Merih Demiral şoku! İlk golünü attı ama 16 dakika sonra…

İtalya Serie A 19. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 3. dakikasında milli futbolcumuz Merih Demiral’ın golüyle 1-0 öne geçen Juventus, bu golden 16 dakika sonra şok yaşadı.

Roma ceza sahası içine yapılan ortaya Aleksandar Kolarov ile birlikte yükselen Merih Demiral, sol ayağının üzerine dengesiz şekilde düşünce ayak bileğinden kötü bir sakatlık yaşadı. Acı içerisinde yerde kalan Demiral için sağlık ekipleri anında oyun alanına girerken tedavisi yapılan Demiral saha kenarında sekerek geldi.

Yedek kulübesine ‘bekleyin’ işareti yapan Demiral, oyuna girmek istese de teknik ekip yıldız futbolcuyu oyuna devam etmemesi konusunda ikna edince yerine Matthijs de Ligt dahil oldu.

Merih Demiral’ın 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 10. dakikada Paulo Dybala ile penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo ise farkı 2’ye çıkartan isim oldu.

21 yaşındaki milli stoperimiz Juventus formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Mücadelede devam ediyor…