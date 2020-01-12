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İspanya Süper Kupası penaltı atışları sonrası Real Madrid’in!
İspanya La Liga

İspanya Süper Kupası penaltı atışları sonrası Real Madrid’in!

İspanya Süper Kupa Final müsabakasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Normal ve uzatma süresi golsüz geçilen maçı Real Madrid penaltı atışları sonucunda 4-1 kazandı şampiyon oldu.

SKOR DIŞ HABER 12 Ocak 2020 23:57

İspanya Süper Kupa finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, ezeli rakibini penaltı atışları sonucunda 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta her iki takım da etkili bir oyun ortaya koyamazken ikinci 45 dakika da aynı temposuzlukta geçince maç uzatmalara gitti.

İlk uzatma dakikaları da golsüz berabere geçilirken 115. dakikada Atletico Madrid forveti Alvaro Morata golle burun buruna geldi. İspanyol forvet, kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kalmak üzereyken Federico Valverde’nin arkadan yaptığı ile müdahale ile yerde kaldı.

Valverde bu hareketiyle yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu kesmiş oldu ancak direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Atletico Madrid’de Saul vuruşu direğe nişanlarken Thomas Teye Partey de kaleci Courtois’yı geçemedi. Real Madrid’de ise Carvajal, Rodrygo, Modric ve Ramos vuruşları gole çevirince Real Madrid penaltı atışlarını 4-1’lik sonuçla kazandı ve şampiyon oldu.

Son güncelleme 00:21 | 13 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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