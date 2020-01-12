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Gün zafer günü! Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak…
Voleybol

Gün zafer günü! Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak…

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Filenin Sultanları, Almanya ile mücadele edecek.

12 Ocak 2020 11:28

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya ile karşılaşacak.

Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesi saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma teve2’den canlı olarak yayınlanacak.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde Almanya ile daha önce grup aşamasında karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Finalde tekrar Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı bu maçı kazanması halinde rövanşı da almış olacak.

Son güncelleme 11:28 | 12 Ocak 2020
almanya filenin sultanları türkiye voleybol
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OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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