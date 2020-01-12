Gün zafer günü! Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya ile karşılaşacak.

Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesi saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma teve2’den canlı olarak yayınlanacak.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde Almanya ile daha önce grup aşamasında karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Finalde tekrar Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı bu maçı kazanması halinde rövanşı da almış olacak.