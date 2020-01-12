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Guilherme kimdir? Guilherme kaç yaşında ve mevkisi ne?
Süper Lig

Guilherme kimdir? Guilherme kaç yaşında ve mevkisi ne?

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında kadrolarını güçlendirmeye başlayan ekipler transferlerini sürdürüyor. Beşiktaş Guilherme'yi kadrosuna kattı. Peki Guilherme kaç yaşında ve mevkisi ne? İşte merak edilenler...

12 Ocak 2020 15:46

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’dan Guilherme’yi transfer etti ve Guilherme hakkında detaylar merakla araştırılıyor. İşte yaşı, pozisyonu ve merak edilenler…

GUILHERME KİMDİR?

Guilherme 21 Mayıs 1991’de doğmuştur ve bu sezon Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Brezilyalı futbolcu 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer oldu.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.

Son güncelleme 15:46 | 12 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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