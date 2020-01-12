Guilherme kimdir? Guilherme kaç yaşında ve mevkisi ne?

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’dan Guilherme’yi transfer etti ve Guilherme hakkında detaylar merakla araştırılıyor. İşte yaşı, pozisyonu ve merak edilenler…

GUILHERME KİMDİR?

Guilherme 21 Mayıs 1991’de doğmuştur ve bu sezon Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Brezilyalı futbolcu 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer oldu.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.