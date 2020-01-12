Cedi coştu, Cleveland Cavaliers kazandı!

NBA'de bu gece oynanan karşılaşmada Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets karşısında 8 sayı farkla 111-103 galip gelerek bu sezon 12. galibiyetini aldı. Denver Nuggets ise bu sezon 12. mağlubiyetini tattı.

Cleveland Cavaliers galibiyetinde başrolü ise 25 sayı, 3 ribaund ile Collin Sexton oynadı.

NBA’de ülkemizi gururla temsil eden isimlerden biri olan Cedi Osman, her maç olduğu gibi kazanmak kafada başlar mottosuyla Denver Nuggets karşısında maçı 11 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle double-double yaparak tamamladı.

Denver Nuggets'te ise Jamal Murray'in 24 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalmalik çabası galibiyet için yeterli olmadı.