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Son Dakika: CANLI | 'Filenin Sultanları' kritik finalde sahnede!
CANLI YAYIN | Türkiye – Almanya | 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi Final
Voleybol

CANLI YAYIN | Türkiye – Almanya | 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi Final

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaşan 'Filenin Sultanları', olimpiyat vizesi almak için son virajı geçmek istiyor. Kritik maçın canlı takibi haberimizde...

12 Ocak 2020 19:30

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat vizesi için Almanya ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 23-19 ALMANYA

Türkiye ile Almanya arasında oynanan ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi, Türkiye saati ile 19.30'da başladı.

Son güncelleme 20:17 | 12 Ocak 2020
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi A Milli Kadın Voleybol Takımı almanya filenin sultanları
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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