CANLI YAYIN | Türkiye – Almanya | 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi Final

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat vizesi için Almanya ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 23-19 ALMANYA

İkinci set oynanıyor… SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR! TIKLAYIN…

İlk seti 25- 17’lik sonuçla Filenin Sultanları kazandı ve 1-0 öne geçti.

Türkiye ile Almanya arasında oynanan ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi, Türkiye saati ile 19.30'da başladı.