CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündemi değerlendiriyor…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya’da sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde basının karşısına çıktı.

İşte Ali Koç’un açıklamaları…

“İyi bir kamp dönemi geçirdik. Futbol dışında olup bitenlerden izole takımın futbola odaklanması açısından iyi bir kamp geçirdik. Sezonun ikinci yarısı için umutluyuz. Algı operasyonları yapılıyor. Bazı rakiplerimizin bizi hedef alan açıklamaları var.

Bir kez daha görüyoruz ki Tahkim’in aldığı kararlar ve bunun bazı medyalarda ele alınış şekli gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA’nın FFP uygulaması işleseydi TFF’nin bu uygulamasına gidilmeyecekti. Türkiye belki de FFP’nin yarar sağlamadığı yegane ülkelerden biri olsa gerek.

Adil rekabet istediğini söyleyenlerin aslında nasıl adil bir rekabet içinde olmadığını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Öyle bir noktaya geldik ki bizim de sabır taşımız çatladı. Açıklamalarımı inşallah bazı kanallar sonuna kadar verirler.

Biz Tahkim’e ‘Faizlerin hesaplamalara olan etkisi gözden geçirilmeli’ dedik. TFF de bizimle aynı görüşte ama ne hikmetse böyle bir düzenleme yapıldı. Devletimiz de faizlerin indirilmesi gerektiğini istemiyor mu? Biz faizler konusunda bir itirazda bulunduk, Beşiktaş da bize benzer bir itirazda bulundu. Takım harcama yöntemlerinin de hesaplanmasına itiraz ettik. Hesapladıkları faiz giderleri, sadece futbol operasyonlarını kapsıyor. Anaparada dernek ve futbol operasyonuna bakılıyor. Bu arada 18 kulüp içinde faiz meselesinden en az etkilenecek kulüp de biziz çünkü bizim borcumuzun %80’i döviz kuru üzerinden.

Birkaç sene sonra çökecek sistemi, sanki çökmeyecek gibi, çökeceğini de kabul ederek niye ilerliyoruz? ‘Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız’ diyorlar. Yeniden yapılandırma için, bu odada çeşit çeşit insan var ama bir tişörtü herkesin giymesi bekleniyor. Bütün rakiplerimizin içinde en çok borç sıkıntısı olan biziz. Ödeme yükümlülüğü yüksek olan da biziz. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil. Yeniden yapılandırmayı imzaladığımız an, ilk günden temerrüte düşüyoruz. Bu bizim hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor. 5 yıl da karşılamıyor. Ne yapacağız? 5 yıl sonra takla atacağız, bir 5 yıl daha borçlanacağız.

Bu 5 yıllık süre, en çok Trabzonspor’a yarıyor. Başkanları ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu, ne olduysa, 2019’un Mayıs ayında rahatladıklarından bahsediyor. O arada ne oldu? Trabzonspor’a göre kurgulanmış bir model. Yolda giderken kural değişmez diyorlar ya… Tekrar gözden geçirmek zorunda olunan bir model. Gözlerimizin içine baka baka olmayacak duaya amin diyoruz. İmzalayın, yolda giderken düzelir, burası Türkiye diye de düşünebilirsiniz. O da bir bakış açısı.

Fenerbahçe’nin harcama limitinin 30’dan 40’a çıkması için de, 40’dan 30’a inmesi için de federasyondan talebi olmamıştır. 30’dan 40’a çıktığını ifade ettiklerinde de, bu sistemin çalışmayacağını belirttik. Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanı iken bu taslaklar konuşulduğunda, başkanlar limit 50 olsun diyordu. Bugün 40’dan 30’a insin diyen de aynı kulüp başkanları. O arada telefonlar mı geldi, nasıl bir algı yaratıldı, ona bakmak lazım.

TFF bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe’nin rakamları veriliyor, limitin bu kadar üzerinde deniyor. Bu kişiler bizi arıyor, bizden haber yapmamızı istiyorlar deniyor. Bir mekanizma, Fenerbahçe’nin transferde hareket edemez duruma gelmesini istiyor. Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün haklarının yendiği, saldırı altında olduğu aleni olduğu bu dönemde iş başa düşüyor.

O gün elimizden şampiyonluğumuzu almaya çalışan bir grup vardı, bugün başka bir grup şampiyonluğumuzu engellemek üzere çalışmalarını yapmaktadır. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur.

Mustafa Cengiz, play-off’tan bahsediyor. O yıllara atıf yapıyor. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri sapıtıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. Mustafa Cengiz şeffaflıktan bahsediyor, KAP’a bildiriyoruz diyor. Biz de mecbur olduğumuz her şeyi KAP’a bildiriyoruz. “2018 yılında yapılan bütün transferlerde, Galatasaray Kulübü 10 bin euroluk menajerlik ödemesi yapmış. Bütün oyuncular alınmış ama topu topuna 10 bin euroluk menajerlik ücreti ödenmiş. Balıkesirspor bile 7 bin 500 euro ödemiş.

Trabzonspor sağolsun, Türkiye’de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün aşırı açıklamalar yapıyor. Sırtını devlete dayamış. Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde… Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağladılar. Trabzon Belediye Başkanı, bu paylaşımı yaptı. 5. maddede bir bakandan bahsediyor. Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına geldiyse, bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu’na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet vs. konuşmasın.

Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Kısır çekişmeleri bırakın, neyin ne olduğunu daha iyi anlayın. Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş diye bir laf var, öyle bir dönemden geçiyoruz. Beşiktaş’ın faizlerle ilgili bir talebi var, biz ve bir kulüp daha destekliyoruz diye yazı yazdık. Bir rakibin ihtiyacı varsa, ben de desteklemeliyim. Fenerbahçe’den bu kadar mı korkuyorsunuz? Medyanızla, siyasi gücünüzle saldırıyorsunuz. Yazık, hakikaten yazık.”