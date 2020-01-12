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Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi
Yeni Malatyaspor

Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi

Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek.

12 Ocak 2020 14:24

Transfer çalışmaları için TFF’ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF’den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti.

Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF’nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme’nin özellikle Beşiktaş’ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak.

Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor’un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan ’40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir’ maddesi de Malatyaspor’un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak. (İHA)

Son güncelleme 14:39 | 12 Ocak 2020
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