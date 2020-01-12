Arsenal’den sürpriz Hakan Çalhanoğlu hamlesi!

İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nun, İngiliz devi Arsenal’in radarında olduğu öne sürüldü. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yönetime talimat verdiği öğrenildi.

Serie A’da ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Milan’da kadronun yenilenmesi planlanırken Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği de belirsizliğini koruyor. Ligde oynanan 19 maçın 18’inde forma giymesine rağmen Milan’ın başarılı futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı İtalya basınında yer aldı.

Daily Mirror’ın haberine göre; EURO 2020’den önce düzenli olarak forma giymek isteyen ve kendisini göstermek isteyen Hakan Çalhanoğlu’nun da Arsenal’e sıcak baktığı belirtildi.

Brendan Rodgers`ın Merih Demiral inadı! Leicester City`nin teknik patronu Brendon Rodgers, Merih Demiral inadından vazgeçmiyor! Kuzey İrlandalı hoca, Juventus'un 40 milyon Euro'yu reddetmesine karşın Merih Demiral'ın alınmasını ısrarla istedi. İlgili Haberi Oku

Milli yıldız, Milan’ın Zlatan Ibrahimovic’in golüyle galibiyetle ayrıldığı Cagliari maçında 64 dakika sahada kaldı.

Ancak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kulübün transfer sezonuyla ilgili yaklaşımı hakkında olumsuz şeyler söylerken, “Kulüp bazı şeyler üzerinde çalışıyor ama bunun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Çok fazla büyük beklentilerim yok” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla çıktığı 18 Serie A karşılaşmasında 2 gol atıp 1 asist yaptı. 2017 yılında Bayer Leverkusen’den 23,3 milyon Euro’ya Milan’a transfer olan Çalhanoğlu’nun sözleşmesi Haziran 2021’de sona eriyor.