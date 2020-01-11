Tottenham Liverpool maçı canlı izle… Tottenham Liverpool hangi kanalda?

Liverpool, 20 maçta 19 galibiyet 1 beraberlik alarak 58 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Jose Mourinho’lu Tottenham ise 30 puanla 8. sırada. Taraftarların merakla araştırdığı Tottenham Liverpool maçı detayları haberimizde…

TOTENHAM LİVERPOOL CANLI İZLE

TOTTENHAM LİVERPOOL KADROLARI

Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Eriksen, Dele Alli, Lucas, Son

Liverpool: Allison, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.