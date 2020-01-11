SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Geçinmeye çalışan gençler evlilik için ne düşünüyor?
TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ret!
Süper Lig

TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Takım Harcama Limitine' ilişkin karara yaptığı itirazları reddetti!

11 Ocak 2020 12:46

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin “Takım Harcama Limiti” ile ilgili olarak faiz oranına yaptıkları itiraz için karar verdi. Kurul, iki kulübün itirazlarını karara bağlayarak, ret verdi! TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

“TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına” ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli “Takım Harcama Limitine” ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz ‘un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu”

Son güncelleme 12:48 | 11 Ocak 2020
beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
TÜMÜNÜ GÖR