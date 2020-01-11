Son dakika! Galatasaray ayrılığı KAP’a bildirdi! İşte Ryan Babel’den elde edilen gelir

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Hollandalı yıldız Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax’a kiralandı. Galatasaray, transferi KAP’a bildirirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”