Prijovic kimdir? Prijovic kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Aleksandar Prijovic transfer döneminin konuşulan isimlerinden. Sırp ebeveyne sahip olsa da İsviçre doğmlu olan Prijovic, U-17 ve U-19 kategorisinde Sırbistan millî takım formasını giydi. İşte hayatı…

PRIJOVIC KİMDİR?

21 Nisan 1990’da doğan Prijovic, St. Gallen, İsviçre’de dünyaya geldi. 1,91 metre boyunda olan futbolcu forvet pozisyonunda görev yapıyor.

ALEKSANDAR PRİJOVİC OYNADIĞI TAKIMLAR

2019/ Itihad

2017/ PAOK Saloniki

2015/ Legia Warszawa

2014/Boluspor

2013/Djurgarden

2013/FC Sion

2012/Tromso IL

2012/FC Sion

2011/Lausanne – Sport

2010/FC Sion

2009/Northanpt Town

2009/Derby

2009/Yeovil Town

2008/Derby

2007/Parma