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Prijovic kimdir? Prijovic kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Süper Lig

Prijovic kimdir? Prijovic kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Transfer döneminde gündemde yer alan Prijovic hakkında detaylar merak ediliyor. Aleksandar Prijovic'in transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Aleksandar Prijovic'in mevkisi, yaşı, boyu gibi soruların cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

11 Ocak 2020 17:07

Aleksandar Prijovic transfer döneminin konuşulan isimlerinden. Sırp ebeveyne sahip olsa da İsviçre doğmlu olan Prijovic, U-17 ve U-19 kategorisinde Sırbistan millî takım formasını giydi. İşte hayatı…

PRIJOVIC KİMDİR?

21 Nisan 1990’da doğan Prijovic, St. Gallen, İsviçre’de dünyaya geldi. 1,91 metre boyunda olan futbolcu forvet pozisyonunda görev yapıyor.

ALEKSANDAR PRİJOVİC OYNADIĞI TAKIMLAR

2019/ Itihad

2017/ PAOK Saloniki

2015/ Legia Warszawa

2014/Boluspor

2013/Djurgarden

2013/FC Sion

2012/Tromso IL

2012/FC Sion

2011/Lausanne – Sport

2010/FC Sion

2009/Northanpt Town

2009/Derby

2009/Yeovil Town

2008/Derby

2007/Parma

Son güncelleme 17:07 | 11 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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