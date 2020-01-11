Prijovic kimdir? Prijovic kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Aleksandar Prijovic transfer döneminin konuşulan isimlerinden. Sırp ebeveyne sahip olsa da İsviçre doğmlu olan Prijovic, U-17 ve U-19 kategorisinde Sırbistan millî takım formasını giydi. İşte hayatı…
PRIJOVIC KİMDİR?
21 Nisan 1990’da doğan Prijovic, St. Gallen, İsviçre’de dünyaya geldi. 1,91 metre boyunda olan futbolcu forvet pozisyonunda görev yapıyor.
ALEKSANDAR PRİJOVİC OYNADIĞI TAKIMLAR
2019/ Itihad
2017/ PAOK Saloniki
2015/ Legia Warszawa
2014/Boluspor
2013/Djurgarden
2013/FC Sion
2012/Tromso IL
2012/FC Sion
2011/Lausanne – Sport
2010/FC Sion
2009/Northanpt Town
2009/Derby
2009/Yeovil Town
2008/Derby
2007/Parma