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Popov, Kasımpaşa’dan ayrılıp Hatayspor’a imza attı
TFF 1.Lig

Popov, Kasımpaşa’dan ayrılıp Hatayspor’a imza attı

4 yıl Kasımpaşa forması giyen Strahil Popov, TFF 1. Lig lideri Hatayaspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

11 Ocak 2020 11:53

Süper Lig'den Popov’u kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Antalya kampında oyuncuya bordo-beyazlı formayı giydirdi. Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hataysporlu Yönetici Aydın Toksöz’le birlikte İstanbul’da kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Strahil Popov, Antalya kampına gelerek formayı giydi.

Transferle ilgili Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 11:53 | 11 Ocak 2020
hatayspor Strahil Popov tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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