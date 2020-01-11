Mustafa Cengiz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Florya teşekkürü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılıların Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı’nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin yeniden kulübe kazandırıldığını söyleyen Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu konudaki yardımları için teşekkür etti. Haciz sorunları kalmadığını söyleyen Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarını yapılandırmasıyla ilgili konuda da Ziraat Bankası ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ilgili konuşan Başkan Cengiz, “Ağustos 4'ten beri Bankalar Birliği ile daha önce 380 milyon TL'lik yaptığımız üçlü görüşmeler sonucu birlikte yaklaşık 4-5 ay süren bir süreç var. Yaklaşık 5-6 Süper Lig kulübü yapılandırma anlaşma imzaladı. Tek gün imzalayan var. Sonradan imzalayanlar var. Yapılandırmaya girmek için mücadele edenler var. Hala görüşme sürecinde olanlar var. Bugüne kadar medyada kulüplerde yapılandırma ilgili en ufuk bir açıklama duymadım. 3 Süper Lig kulüp başkanı, kefalet ve sorumlukların kendilerinde olduğunu ifade etti. Yapılandırma anlaşması gizlilik hükmüne sahip. Biz gerek yönetim ve gerek Galatasaray kültürü ve anlayışı içerisinde size her zaman bilgi vermeye hazırız. Gerektiğinde seçim durumda ilgili adaylara, bu kayıtları açacağız. Yapılandırma da tamamen sorunlarımızı halletti mi, asla yaraya merhem oldu mu, oldu. Ağustos itibariyle uzun yıllardır biriken üzerimizde biriken mali yük nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Sağ olsun devletimiz bir anlamda müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık süreye yaydı. Bizim talebimiz 10 yıldı. İlk iki yıl ödemesiz, 6'şar aylık faiz ödemesi şeklinde. Artı gecikmiş ve öteleyemeceğiniz borçlara da nakit desteği verdi. O nakit desteği de bu yapılandırma içine alındı” şeklinde konuştu.

“İPOTEK VE TEMİNAT VERMEDİK”

Ağustosta bu yapılandırma anlaşmasıyla ilgili 2-3 çok ciddi engeller çıktığını vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı, “Ödemeye almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Biz gecikmeye, temerrüde düşme durumundaydık. Temerrüd, ‘Bütün aldığımız parayı öde, tüm varlıklarına el koyarım’ demek. Biz teminat ve ipoteklerde asla ek ipotek ve teminat vermedik. Tam tersine ‘Ada bizim kırmızı çizigimizdir’ dedik ve ‘Teminat ve ipotek olarak vermeyiz’ dedik. Bankalar Birliği de saygı gösterdi” ifadelerini kullandı.

“FLORYA’NIN ALINMASIN CAMİANIN BAŞARISIDIR”

Yapılandırma anlaşmasının neden uzun sürdüğünü açıklayan Mustafa Cengiz, “Emlak Konut ile ilgili Florya engeli karşımıza çıktı. 60 günlük uyarı ve tahliye sürecini (Florya) mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini alamadık. Bu sorun 2016 yılında imzalanmıştı. 1 yıl içerisinde sözleşme gereği Florya'nın terk edilmesi gerekiyordu. 1 yıl ek süre verildi. 30 Mayıs 2018'de müteahhide ihale edildi. O andan itibaren faiz işlemeye başladı. Emlak Konut ile Florya sorunlarımızı çözdük. Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Orta dünya ile üst dünya bir araya gelse o Florya tabusu yeniden alınamazdı. Yeniden aldık. Bu Galatasaray camiasının başarısıdır. Florya'yı aynı bedelle geri aldık. Faiz ödeyeceğiz. 120 milyonu bu yapılandırma anlaşmasına aldık. 5 yıllık ödeme takvimine aldık. Emlak Konut'a teşekkür ederim. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Rakiplerimiz de bundan heveslenip saldırıda bulunmasın bize de verin diye. Biz kendi mülkümüzü aldık” açıklamasında bulundu.

“RİVA’DA 190 MİLYON TL’LİK SATIŞ YAPILDI”

Riva'daki arazide yapılan Düşler Vadisi'nin lansmanını yaptıklarını belirten Cengiz, “Riva'da o günden beri 190 milyon TL'lik satış yapıldı. Riva müthiş bir proje olacak. Orayı ziyaret edin. Riva ne kadar satılırsa Florya o kadar güçlenecek. Ödediğimiz faizi ödemeyeceğiz. Elde edilecek gelirlerle bizim yapılandırmayı geri ödemesine temel teşkil edecek. Florya aynı 2016 yılında aynı TL değerinden aldığımız gibi tapu dairesine gittim. Fotoğraf çektirdim, şov amaçlı değildi orada olmam gerekliydi. Tarla aldınız dediler. Tapuda her zaman tarla yazıyordu” diye konuştu.

“KİMSENİN KANI SARI KIRMIZI AKIP BEDAVA OYNAMIYOR”

Yapılandırma süreci içerinde eski Başkan Dursun Özbek'in kulübe gönderdiği haciz olayı ile karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, “Bu konuda divanda soru sorulduğunu görmedim. Çok ağır haciz koymuş diye, nasıl çözdünüz diye soru gelemedi. Teşekkür de gelmedi. Teşekkür edenleri yönetimci olmakla suçladılar. Haciz sürecini de çözdük. Bunun için bankalara teşekkür ediyorum. Miktar olarak yetmez atılan adımlar bizi mutlu edecek. 5 yıllık bir süre. Yüzde 5, 15 ve 80'lik bir ödeme süreci olacak. Bizim nakit akışta ve ödemede hiçbir sürecimiz yok. 120 milyon TL haciz ve yapılandırma bitmediği için 3 ay bankalarda kullanamadık. O gemiyi sizler adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah, bir biz biliriz. Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirilmesi ve gerekse de teknik ücretlendirilmesi çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Bu ödemeleri yaptık. Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp, bedava oynamıyor. Bizim FIFA'lık hiçbir sürecimiz olmadı” açıklamasında bulundu.

“ÖNÜNE GELENE DAĞITAN BİR ULUFE DEĞİL”

Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmasında Galatasaray'ın çıkarlarına en uygun halde hareket ettiklerini belirten Cengiz, “Günlerce yönetimimiz ve avukatlarla birlikte tek tek maddelerinden üstünden geçip çözdüğümüz bir şeydir. Önüne gelene dağıtan bir ulufe değildir. Buna uyabilen kulüpler girebiliyor. Bütün kulüplere dağıtılmıyor. Biz buna uyanlardan biriyiz” dedi.

“GALATASARAY ASLA MERTÇE OLMAYAN BİR HAREKETE GİRMEZ”

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun finansal kriterleri ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, “Biz adımlarımızı UEFA'ya göre atıyoruz. UEFA Finansal Fair-Play sınırlamaları bizim ana kırmızı çizgimiz. Orada iki bağımsız denetim firmasından geçiyoruz. Bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynadığımız yok. Lütfen halka açık bir şirket olduğumuzdan dolayı dikkatli olalım. Haklı iseniz gelin anlatın. Sırf bize vurmak için bir takım rakamlar oluşturup oradan Galatasaray'ı vurmayın. Biz bugün varız, yarın yokuz. Galatasaray bir marka ve değer. Galatasaray asla hileye, hurdaya ve oyunu bozacak mertçe olmayan bir harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Eğer yaptığımız bir hata varsa söyleyin, biz onu düzeltiriz” diye konuştu.