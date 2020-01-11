MAÇ SONUCU | Crystal Palalce 1-1 Arsenal | Cenk Tosun ilk maçına çıktı…

İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Crystal Palace’a konuk olan Arsenal, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un yedek kulübesinde başlayıp 68’de oyuna girdiği maçın 12. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang’ın golüyle Arsenal 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Arsenal farkı arttırma şansı yaratamazken ev sahibi Crystal Palace da rakip yarı sahada etkili olamadı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Crystal Palace 54. dakikada Jordan Ayew’in golüyle 1-1’lik beraberliği sağlarken 67. dakikada rakibine sert bir faul yapan Aubameyang, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Cenk Tosun 68. dakikada Max Meyer’in yerine oyuna dahil olurken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Crystal Palace 29, Arsenal ise 28 puana ulaştı. Crystal Palace bir sonraki maçında Manchester City’ye konuk olurken Arsenal evinde Sheffield United’ı ağırlayacak.