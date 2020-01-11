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MAÇ SONUCU | Crystal Palalce 1-1 Arsenal | Cenk Tosun ilk maçına çıktı…
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Crystal Palalce 1-1 Arsenal | Cenk Tosun ilk maçına çıktı…

İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Arsenal'i ağırlayan Crystal Palace, geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun yeni takımı Crystal Palace ile ilk maçına çıkarken 68. dakikada oyuna dahil oldu.

SKOR DIŞ HABER 11 Ocak 2020 17:28

İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Crystal Palace’a konuk olan Arsenal, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un yedek kulübesinde başlayıp 68’de oyuna girdiği maçın 12. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang’ın golüyle Arsenal 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Arsenal farkı arttırma şansı yaratamazken ev sahibi Crystal Palace da rakip yarı sahada etkili olamadı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Crystal Palace 54. dakikada Jordan Ayew’in golüyle 1-1’lik beraberliği sağlarken 67. dakikada rakibine sert bir faul yapan Aubameyang, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Cenk Tosun 68. dakikada Max Meyer’in yerine oyuna dahil olurken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Crystal Palace 29, Arsenal ise 28 puana ulaştı. Crystal Palace bir sonraki maçında Manchester City’ye konuk olurken Arsenal evinde Sheffield United’ı ağırlayacak.

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, Cenk Tosun’a uyarılarda bulunuyor (REUTERS)

Son güncelleme 17:53 | 11 Ocak 2020
arsenal Cenk Tosun Crystal Palace
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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