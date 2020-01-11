LeBron James, Michael Jordan’ı geride bıraktı

NBA’de geri bıraktığımız gecede 10 maç oynandı. Fikstürün dikkat çeken maçında Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks’i 129-114 mağlup etti.

Maç öncesi hastalığı sebebiyle oynayacağı kesin olmayan LeBron James 35 sayı, 16 ribaund 7 asistle oynarken, ilk kez bir normal sezon maçını 35+ sayı, 15+ ribaund istatistikleriyle tamamladı. James bu maçta ürettiği sayılarla kariyerindeki 12 bin 193. saha içi isabetine ulaştı ve tüm zamanlar listesinde Michael Jordan’ı geride bırakarak 4. sıraya oturdu.

LeBron spins and scores to move up to 4th on the all-time field goals made list! : ESPN pic.twitter.com/7cj5KVTSVl — NBA (@NBA) January 11, 2020

Maça Anthony Davis’ten yoksun çıkan Lakers’ta Kyle Kuzma 26 sayısıyla James’e destek verirken Mavs’te Luka Doncic’in 25 sayı, 10 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Ersan’ın oynamadığı maçta Bucks galip

Milwaukee Bucks deplasmanda Sacramento Kings’i 127-106 mağlup etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova’nın dizindeki ağrı sebebiyle forma giymediği maçta, Bucks adına Chris Middleton 27 sayı, 11 ribaundla oynayarak galibiyeti getirdi. Giannis Antetokounmpo’nun 13 sayı, 10 ribaundla etkisiz kalırken Kings’te D’Aaron Fox 19 sayı, 9 asist ve 10 ribaundla mücadele etti.

Toplu sonuçlar şöyle:

Washington Wizards 111 – 101 Atlanta Hawks

New York Knicks 111 – 123 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 117 – 113 Miami Heat

Chicago Bulls 105 – 116 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 134 – 121 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 108 – 104 Orlando Magic

Utah Jazz 109 – 92 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 114 -129 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 106 – 127 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 109 – 100 Golden State Warriors