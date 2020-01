LeBron James, Michael Jordan’ı geride bıraktı

NBA’de geri bıraktığımız gecede 10 maç oynandı. Fikstürün dikkat çeken maçında Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks’i 129-114 mağlup etti.

Maç öncesi hastalığı sebebiyle oynayacağı kesin olmayan LeBron James 35 sayı, 16 ribaund 7 asistle oynarken, ilk kez bir normal sezon maçını 35+ sayı, 15+ ribaund istatistikleriyle tamamladı. James bu maçta ürettiği sayılarla kariyerindeki 12 bin 193. saha içi isabetine ulaştı ve tüm zamanlar listesinde Michael Jordan’ı geride bırakarak 4. sıraya oturdu.

LeBron spins and scores to move up to 4th on the all-time field goals made list!

