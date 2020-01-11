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Süper Lig

Gergin hazırlık maçında kazanan Konyaspor!

Konyaspor ile Bursaspor, Antalya'da hazırlık maçında bir araya geldi. Zaman zaman gergin geçen maçta Konyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

11 Ocak 2020 18:51

İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0’lık skorla kazanmayı başardı. Konyaspor’un gollerini 6’ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87’nci dakikada Miya kaydetti.

MAÇTA GERGİNLİK

Konyaspor – Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi. Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

Son güncelleme 18:52 | 11 Ocak 2020
bursaspor İttifak Holding Konyaspor konyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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