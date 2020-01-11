Gergin hazırlık maçında kazanan Konyaspor!

İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0’lık skorla kazanmayı başardı. Konyaspor’un gollerini 6’ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87’nci dakikada Miya kaydetti.

MAÇTA GERGİNLİK

Konyaspor – Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi. Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.