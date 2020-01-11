Galatasaray doktorlarının dikkati Onyekuru’yu ölümden kurtardı

Galatasaray’da büyük şok, Henry Onyekuru sıtma oldu. Sarı-kırmızılı kulüp dün akşam yaptığı açıklamada Nijeryalı futbolcunun ülkesinde sıtma mikrobu kaptığını duyurdu. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girdiği, uluslararası sağlık protokollerinin uygulandığı belirtildi. SÖZCÜ'nün eriştiği bilgilere göre ise Galatasaray Sağlık Heyeti'nin dikkati, olası bir faciayı önledi. İşte detaylar…

HASTALIĞI NİJERYA’DA KAPTI

Onyekuru, 5 Ocak'ta sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı. Daha sonra yüksek ateş şikâyeti olan yıldız futbolcuya testler yapıldı. Olağandışı bir sonuç çıkmamasına rağmen sağlık heyeti, kısa süre önce Nijerya'dan gelen oyuncunun sıtma olabileceğinden şüphelendi. Testler derinleştirildi ve G.Saray doktorlarının korktuğu başına geldi. Dün alınan son sonuçlarda sıtma mikrobu kesinleşti.

3-4 GÜNLÜK SÜREÇ KRİTİK

Tedaviye alınan Onyekuru, ilaç uygulamasına olumlu tepki verirse bir ay içinde sahalara dönebilecek. 3-4 günlük sürecin çok kritik olduğu öğrenildi. Galatasaray Sağlık Heyeti'nin titiz çalışması ve dikkati olmasa, Nijeryalı kampa katılacaktı. Altay'la oynanan hazırlık maçında forma giymesi halinde ise sahada trajik bir olay yaşanabilirdi. Dünyanın en ölümcül hastalıklarından olan sıtma, genelde Batı Afrika ülkelerindeki sivrisinek ısırmasından kaynaklanıyor.