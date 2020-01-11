Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: ‘Artık deve mi keselim, ne yapalım?’

Galatasaray’ın ocak ayı divan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Transfer dönemi 31 Ocak'a kadar sürecek. Galatasaray'a en uygun, en doğru, en optimum düzeyde elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun hastalığı hakkında konuşan Cengiz, “Sağlık ekibimizi, Yener hocamı çok candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptı. Giderken ilaç alınmamış ve sıtmanın en tehlikeli ölümcül olanı. 48 saat içerisinde önlem alınmasıydı çok kötü sonuçlar alabilirdi. İnşallah maksimum 2-3 hafta sonra düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz. Galatasaray aşığı. Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru da iyileşecek. Luyindama da öyle biliyorsunuz. Afrika'ya gidenlere bir şey oluyor. Onlara artık naza boncuğu mu takacağız, bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz`den Cumhurbaşkanı Erdoğan`a Florya teşekkürü Galatasaray Başkanı Mustafa Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı`nda açıklamalarda bulundu. Florya Tesisleri`nin geri alınması hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`a teşekkür eden Cengiz, banka yapılandırması için Ziraat Bankası`na da teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer stratejilerini yaptıklarını belirten Başkan Cengiz, “Mali finansal fair play içinde elimizden geleni yapacağız” dedi. Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi konusunda Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını ifade etti.

‘Artık deve mi keselim, ne yapalım?’

Futbolcuların sakatlanmalarıyla ilgili olarak sarı-kırmızılıların başkanı, “Artık deve mi keselim, ne yapalım? Manevi açıdan dua etmekten başka bir şey yok elimizde. Allah nazardan, kazadan korusun. Önce insan ve futbolcumuzun sağlığı. Hepsini çok seviyoruz. İnşallah Galatasaray mayısta tekrar ipi göğüsleyecek” diye konuştu.

Galatasaray doktorlarının dikkati Onyekuru`yu ölümden kurtardı Galatasaraylı Henry Onyekuru`nun ateşi düşmeyince Dr. Yener İnce ve ekibi testleri derinleştirdi. Yıldız ismin Afrika seyahatinden de şüphelenen doktorlar, sıtma virüsünü tespit etti. İlgili Haberi Oku

‘Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor’

Transferde FIFA ve TFF'ye uygun davrandıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, “Rakiplerin yaptığına bir şey diyemem” dedi. Sivasspor'a şapka çıkardığı söyleyen Cengiz, “Anadolu kulüpleri bizi zenginleştiriyor. Alanyaspor, Malatyaspor müthiş destan yazıyor. Ankaragücü, o kadar zor durumda destan yazıyor. Bursaspor'un 3 puanı silindi, mücadele ediyor. Futbol kentleri var. Eskişehirspor, Adana, Samsun, Kocaeli, Sakarya… bunların ligimizde bulunması gerekiyor. Anadolu kulüplerine saygı duyuyorum. Hepsine de şapka çıkarıyorum” değerlendirmesinde bulundu.