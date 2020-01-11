Fenerbahçe, Sivasspor’u güçlendirmek istemiyor! Alper Potuk…

Yurt içi transferinde pek çok oyuncu belirleyen Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncuları takaslayıp mali açıdan sorun yaşamak istemiyor. Takasa girmesi olası isimlerin başında ise Alper Potuk geliyor. Alper'i Sivasspor ve Alanyaspor istiyor. Özellikle Yiğidoların hocası Rıza Çalımbay, eski öğrencisini takımında görmeyi çok arzuluyor. Fakat Fenerbahçe'nin tercihi belli.

Alper Potuk'un hazır duruma geldiğini düşünen teknik patron Ersun Yanal, şampiyonluk yarışında lider durumda olan rakibinin güçlenmemesi için tercihini Alanyaspor'dan yana kullandı. Yanal'ın Alanya'dan istediği isim ise çok beğendiği stoper Welinton. Teklife Mehmet Ekici'nin de eklenmesi planlar dahilinde.