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Fenerbahçe, Sivasspor’u güçlendirmek istemiyor! Alper Potuk…
Süper Lig

Fenerbahçe, Sivasspor’u güçlendirmek istemiyor! Alper Potuk…

Fenerbahçe kadroda düşünülmeyen Alper Potuk'u şampiyonluk yolunda rakip olarak gördüğü Sivasspor'u güçlendirmemek adına Yiğidolar'a göndermek istemiyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 11 Ocak 2020 10:28

Yurt içi transferinde pek çok oyuncu belirleyen Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncuları takaslayıp mali açıdan sorun yaşamak istemiyor. Takasa girmesi olası isimlerin başında ise Alper Potuk geliyor. Alper'i Sivasspor ve Alanyaspor istiyor. Özellikle Yiğidoların hocası Rıza Çalımbay, eski öğrencisini takımında görmeyi çok arzuluyor. Fakat Fenerbahçe'nin tercihi belli.

Alper Potuk'un hazır duruma geldiğini düşünen teknik patron Ersun Yanal, şampiyonluk yarışında lider durumda olan rakibinin güçlenmemesi için tercihini Alanyaspor'dan yana kullandı. Yanal'ın Alanya'dan istediği isim ise çok beğendiği stoper Welinton. Teklife Mehmet Ekici'nin de eklenmesi planlar dahilinde.

Son güncelleme 10:28 | 11 Ocak 2020
alanyaspor Alper Potuk Fenerbahçe sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Fenerbahçe
17 9 31
5 Besiktas
17 9 30
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